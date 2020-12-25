Калифорния откажется от машин с ДВС к 2035 году 

Штат Калифорния к 2035 году собирается запретить использование машин, которые работают на дизельном и бензиновом моторах. На такие меры власти идут ради улучшения климата.

По словам губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, в настоящее время в мире происходит климатический кризис, поэтому властям необходимо принимать меры, чтобы предотвратить глобальное потепление. Чиновник подписал приказ, согласно которому к 2035 году в Калифорнии местные автолюбители прекратят использовать бензиновые и дизельные транспортные средства. Такие машины не должны негативно сказываться на окружающей среде.