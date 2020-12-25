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Калифорния откажется от машин с ДВС к 2035 году 

Car.ru 3 часа назад
Калифорния откажется от машин с ДВС к 2035 году
Фото: Car.ru
Штат Калифорния к 2035 году собирается запретить использование машин, которые работают на дизельном и бензиновом моторах. На такие меры власти идут ради улучшения климата.
По словам губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, в настоящее время в мире происходит климатический кризис, поэтому властям необходимо принимать меры, чтобы предотвратить глобальное потепление. Чиновник подписал приказ, согласно которому к 2035 году в Калифорнии местные автолюбители прекратят использовать бензиновые и дизельные транспортные средства. Такие машины не должны негативно сказываться на окружающей среде.
Гэвин Ньюсом заявил, что в данный момент именно автомобили с традиционным топливом считаются источником 50% выбросов парниковых газов, 95% токсичных выбросов и 80% загрязнения окружающей среды смогом. Некоторые страны планеты уже решили отказаться от применения бензиновых средств перемещения, и Калифорния присоединяется к ним.
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Автоновости , Гэвин Ньюсом
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