Калифорния откажется от машин с ДВС к 2035 году 

Штат Калифорния к 2035 году собирается запретить использование машин, которые работают на дизельном и бензиновом моторах. На такие меры власти идут ради улучшения климата.
По словам губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, в настоящее время в мире происходит климатический кризис, поэтому властям необходимо принимать меры, чтобы предотвратить глобальное потепление. Чиновник подписал приказ, согласно которому к 2035 году в Калифорнии местные автолюбители прекратят использовать бензиновые и дизельные транспортные средства. Такие машины не должны негативно сказываться на окружающей среде.
Гэвин Ньюсом заявил, что в данный момент именно автомобили с традиционным топливом считаются источником 50% выбросов парниковых газов, 95% токсичных выбросов и 80% загрязнения окружающей среды смогом. Некоторые страны планеты уже решили отказаться от применения бензиновых средств перемещения, и Калифорния присоединяется к ним.