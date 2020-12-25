Открыта реконструированная развязка МКАД с Волоколамским шоссе

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции транспортную развязку МКАД с Волоколамским шоссе. Она улучшила транспортную доступность пяти районов столицы: Митино, Строгино, Южное и Северное Тушино, Щукино, Покровское-Стрешнево, а также подмосковного города Красногорска, где проживает порядка 1 миллиона жителей.

Открывая развязку, Собянин оценил, что ситуация на пересечении двух магистралей улучшилась на 20 процентов. Он поблагодарил строителей, которые сделали реконструкцию досрочно:

"Строители — молодцы: сдали ее досрочно, практически на год вперед. Развязка на "Волоколамке" позволила расширить узкое место и на МКАД, и на подъездных дорогах".

Развязка на МКАД стала одним из завершающих этапов многолетней реконструкции Волоколамского шоссе. Она разгрузила один из наиболее загруженных транспортных узлов Москвы, в котором пересекаются интенсивные транспортные потоки, следующие по МКАД, Волоколамскому и Пятницкому шоссе. Недостаточная пропускная способность развязки была причиной образования хронических пробок, существенно затруднявших въезд и выезд из города, а также транзитное движение по МКАД. Осложняло дорожную ситуацию и то, что шестиполосное Волоколамское шоссе за МКАД сужается до четырех полос.

Работы здесь велись в крайне стесненных условиях: в непосредственной близости расположены крупные торговые комплексы "Крокус Сити" и "Гвоздь", проходят ж/д пути МЦД-2 "Курско-Рижский". В связи с этим потребовалось переустройство порядка 50 км инженерных сетей. Движение транспорта по шоссе и прилегающем улицам не останавливалось.

В результате устаревшее сооружение заменила современная многоуровневая развязка с направленными съездами большей пропускной способности. В общей сложности в рамках проекта построено свыше 8 км дорог, включая реконструкцию 2 существующих и сооружение 4 новых эстакад протяженностью 2,2 км. Существующие эстакады на внутренней стороне МКАД над Волоколамским шоссе и железнодорожными путями МЦД-2 расширены до 8 полос движения.

Новые эстакады-съезды обеспечивают комфортный выезд с внешней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в центр и в сторону области. Для разворота с внутренней на внешнюю сторону МКАД возведена 2-полосная эстакада длиной 690 м. На пересечении Волоколамского шоссе с Походным проездом построена эстакада прямого хода длиной 400 м.

Основной ход Волоколамского шоссе на пересечении с МКАД расширен с 3 до 5 полос движения в каждом направлении. Для удобства пешеходов были реконструированы 2 подземных перехода в районе домов N116 и N128 по Волоколамскому шоссе. Для исключения пересечения потоков автотранспорта на развязке появились боковые проезды с внутренней и внешней стороны МКАД, а также вдоль Волоколамского шоссе по направлению в центр.

В рамках благоустройства прилегающей территории устроено 5,4 га газонов, а также высажено 615 деревьев (ива, клен, липа, рябина, тополь) и 4720 кустарников (сирень, спирея, карагана, смородина, снежноягодник). С целью снижения уровня воздействия шума на жилые кварталы Южного Тушина вдоль МКАД были установлены защитные экраны протяженностью 409 метров.

Мэр напомнил, что в этом году в столице построено 115 километров новых дорог: "Дорожные строители Москвы в этом году потрудились неплохо, несмотря на все сложности, сдано 115 километров дорог, где 23 искусственных сооружения: тоннели, эстакады, путепроводы, крупнейших объект — новая вылетная магистраль проспект Генерала Дорохова".