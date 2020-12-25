Один из коммерческих «Фордов» ушёл с российского рынка 

Поставки микроавтобусов Ford Tourneo Custom в Россию завершились. По данным сайта Wroom.ru, машин у дилеров уже не осталось.

Модель Ford Tourneo Custom выпускается в Турции с 2012 года, в России спрос на эту машину был очень низким. Например, в прошлом году на нашем рынке продали лишь 166 таких микроавтобусов. Для сравнения: «большой» Ford Transit российского производства разошёлся тиражом 12,5 тысяч экземпляров.

Wroom.ru

Ford Tourneo Custom предлагался в России с 2,2-литровым турбодизелем мощностью 125 л. с. и шестиступенчатой механикой. Покупатели могли выбрать вариант со стандартной или удлинённой колесной базой, в салоне было восемь или девять мест в зависимости от исполнения.

Цены на микроавтобус начинались с отметки 2 461 000 рублей. Грузовой фургон Transit Custom, по конструкции аналогичный пассажирской модели Tourneo Custom, по-прежнему продаётся на российском рынке.