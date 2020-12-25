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Один из коммерческих «Фордов» ушёл с российского рынка 

Wroom.ru 56 минут назад
Один из коммерческих «Фордов» ушёл с российского рынка
Фото: Wroom.ru
Поставки микроавтобусов Ford Tourneo Custom в Россию завершились. По данным сайта Wroom.ru, машин у дилеров уже не осталось.
Модель Ford Tourneo Custom выпускается в Турции с 2012 года, в России спрос на эту машину был очень низким. Например, в прошлом году на нашем рынке продали лишь 166 таких микроавтобусов. Для сравнения: «большой» Ford Transit российского производства разошёлся тиражом 12,5 тысяч экземпляров.
Wroom.ru
Ford Tourneo Custom предлагался в России с 2,2-литровым турбодизелем мощностью 125 л. с. и шестиступенчатой механикой. Покупатели могли выбрать вариант со стандартной или удлинённой колесной базой, в салоне было восемь или девять мест в зависимости от исполнения.
Цены на микроавтобус начинались с отметки 2 461 000 рублей. Грузовой фургон Transit Custom, по конструкции аналогичный пассажирской модели Tourneo Custom, по-прежнему продаётся на российском рынке.
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Автоновости , Ford Tourneo Custom , Ford Tourneo , Ford Transit , Ford
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