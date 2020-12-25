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Немецкий автопром может потерять лидирующие позиции 

Мария Иванова 38 минут назад
Немецкий автопром может потерять лидирующие позиции
Фото: ТАСС
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Германия рискует потерять ведущую роль в Евросоюзе, если немецкий автопром уступит американским компаниям. Об этом сообщает «Прайм».
Кнайсль подчеркнула, что американская Tesla сейчас стоит дороже, чем все немецкие автомобильные концерны вместе взятые.

«Германия — ничто без автомобильной промышленности, и статус Германии в ЕС складывается из значения ее автомобильной промышленности», — подчеркнула бывший министр.

По ее мнению, если Германия перестанет быть лидером ЕС, весь Евросоюз станет значительно слабее.
Из-за пандемии коронавируса мировая экономика меняется, «ареной конкуренции» становится мобильность, а компаниям приходится угадывать, какая именно технология окажется самой успешной, отметила Кнайсль.

«Речь идет не о том, на какой машине я езжу, а о том, какая мобильность у нас в распоряжении. Это важная тема, которая вскроет вопрос трансатлантического партнерства, или, скорее, трансатлантического соперничества», — заключила она.

Как писал «Рамблер, ранее газета Die Welt рассказала, что первый коронавирусный карантин нанес серьезный удар по немецким компаниям, а повторные ограничительные меры создадут новые дыры в бюджете.
Немецкий институт экономических исследований подсчитал, что введеный ранее второй локдаун обойдется экономике страны примерно в 19,3 миллиарда евро.
Больше всего пострадали немецкие рестораны и отели, их убытки оцениваются в 5,8 миллиарда евро. Сферы спорта, культуры и развлечений должны будут справиться со спадом в 2,1 миллиарда евро, а сфера торговли потеряет 1,3 миллиарда евро.
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Автоновости , Tesla , Карин Кнайсль , МИД , ЕС , Die Welt
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