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В ГИБДД сформулировали шесть критериев оценки работы автошкол 

Вечерняя Москва и ещё 3 3 часа назад
В ГИБДД сформулировали шесть критериев оценки работы автошкол
Фото: pixabay.com
ГИБДД сформулировала шесть критериев, по которым будет оцениваться успешность работы российских автошкол. Соответствующий проект постановления размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в пятницу, 25 декабря.
В частности, указанные критерии включают долю выпускников, которые успешно сдали теоретическую часть экзамена на права с первой попытки, от общего количества сдававших экзамены. Помимо этого, будет учитываться доля выпускников, успешно сдавших практические экзамены, от общего количества сдававших «практику» и доля теоретических экзаменов, не сданных выпускниками, от общего количества проведенных экзаменов.
Также в критерии входит доля практических экзаменов, которые выпускники не сдали, от общего количества практических экзаменов. Наконец еще одним критерием станет число погибших в ДТП по вине выпускников — начинающих водителей на 10 тысяч начинающих водителей и число пострадавших в ДТП по вине начинающих водителей на одну тысячу выпускников.
Ранее российским водителям напомнили, что они до конца года должны заменить продленные ранее права.
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Автоновости , ГИБДД
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