В ГИБДД сформулировали шесть критериев оценки работы автошкол 

ГИБДД сформулировала шесть критериев, по которым будет оцениваться успешность работы российских автошкол. Соответствующий проект постановления размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в пятницу, 25 декабря.

В частности, указанные критерии включают долю выпускников, которые успешно сдали теоретическую часть экзамена на права с первой попытки, от общего количества сдававших экзамены. Помимо этого, будет учитываться доля выпускников, успешно сдавших практические экзамены, от общего количества сдававших «практику» и доля теоретических экзаменов, не сданных выпускниками, от общего количества проведенных экзаменов.

Также в критерии входит доля практических экзаменов, которые выпускники не сдали, от общего количества практических экзаменов. Наконец еще одним критерием станет число погибших в ДТП по вине выпускников — начинающих водителей на 10 тысяч начинающих водителей и число пострадавших в ДТП по вине начинающих водителей на одну тысячу выпускников.