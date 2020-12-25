ГИБДД Москвы анонсировала массовые проверки водителей в праздники 

ГИБДД Москвы предупредила водителей о массовых проверках на дорогах, передает Autonews.

Проверки будут проводиться в предпраздничные и праздничные дни в рамках борьбы с нетрезвыми водителями. Первые рейды пройдут уже в ночь с 25 на 26 декабря.

«В предновогодний период, когда многие начинают отмечать корпоративные праздники, особенно возникает риск ДТП с участием пьяных водителей», — заявили в столичной госавтоинспекции.

Инспекторы напомнили, что с января по декабрь в Москве нетрезвые водители стали виновниками 404 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли и пострадали люди.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в ГИБДД оштрафовали на 1500 рублей водителя, устроившего дрифт на зимних дорогах в Казани. В ведомстве рассказали, что регулярно мониторят соцсети на предмет видеозаписей с грубым нарушением ПДД. Инспекторы сочли, что дрифт на снегу — это опасный маневр, который создает угрозу другим участникам дорожного движения.