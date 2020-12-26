В России вырастут акцизы на бензин и моторное масло

Ставки акцизов на бензины, дизельное топливо и моторные масла с 1 января 2021 года планово вырастут на 4%, следует из новелл в законодательстве. Правительство обещает сдержать рост цен на топливо в 2021 году на уровне не выше инфляции за счет действия механизма демпфера, а средства, полученные от сбора топливных акцизов, пойдут на дорожное строительство.

Согласно поправкам в Налоговый кодекс РФ, принятым в октябре этого года через закон 321-ФЗ о стимулировании инвестиций в нефтехимию, ставки акцизов на бензины, дизельное топливо и моторные масла в начале 2021 года повысятся на 4% по сравнению с 2020 годом, до 13 624 рублей за тонну для бензинов ниже 5 класса, до 13 262 рублей за тонну для бензина 5 класса, до 9 188 за тонну для дизельного топлива, до 5 841 рубля за тонну для моторных масел.

Решение о поэтапном повышении акцизов в течение нескольких лет было принято еще в 2018 году, но вскоре было заморожено, так как его посчитали тогда одной из причин роста цен на бензин и дизтопливо. С 2019 года для сглаживания колебаний стоимости топлива на внутреннем рынке заработал механизм демпфера, который позволяет удерживать изменения цен на заданном уровне. Это позволило кабмину вернуться к идее поэтапного роста акцизов.

Как отмечал вице-премьер РФ Александр Новак на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным , правительство не допустит роста цен на бензин и дизель выше инфляции. По словам Новака, демпфер позволяет сглаживать эффекты влияния мировых цен и держать рост цен на нефтепродукты на уровне не выше инфляции.

О механизме демпфера

Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также работой механизма по сдерживанию цен на нефтепродукты — демпфера.

Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких, наоборот, должны платить государству сверхприбыли.

На что тратят акцизы

Средства от взимания акцизов на моторное топливо и масла направляются на дорожное строительство, в том числе на строительство мостов и путепроводов. Ожидается, что поступления в 2021 году составят более 0,8 трлн рублей. В пользу региональных бюджетов направляется до 75% сборов. При этом, согласно утвержденному федеральному бюджету на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, 77,7% полученных средств будет распределено в дорожные фонды регионов РФ, а 23,3% будет передано на реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги".