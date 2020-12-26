Объяснена опасность ледяных наростов на арках колес

В зимнее время года автомобилист может столкнуться ссамыми необычными проблемами на дороге. Самое малое количество воды в замерзшем состоянии способно полностью обездвижить транспортное средство, не говоря уже о сильных снежных наростах.

Если вовремя не убрать эти наросшие глыбы с автомобиля, во время движения они будут отваливаться, повреждать пороги и заставлять автомобилистов нервничать. Однако, существует ряд других серьезных проблем, которые могут застать врасплох.

Застрявшее колесо.

На автомобильных форумах можно познакомиться с историями о том, как из-за снежного кома накузове, машина попадала в канаву. Произойти это может неожиданно с каждым.

На загородных трассах в зимнее время года создаются идеальные условия для образования снежных комков на машинах, а именно, на колесных арках. В течение долгого времени автомобиль едет то по снегу, то по воде, в результате чего на подкрылках вырастает корка. На сильном ветру она замерзает, а потом покрывается еще одним слоем.

При прямолинейном движении слишком большой комок может отвалиться. Как правило, такое происходит, когда машина проезжает по кочкам. Тогда нарост соскакивает и царапает пороги. Но хуже всего, когда такая глыба падает при повороте. Бывали ситуации, когда загрязнения попадали между повернутым колесом и подкрылком. В результате, несколько секунд колесо нельзя было вернуть в прежнее положение. Хорошо, когда автомобилист за рулем может быстро оценить ситуацию, но некоторые из-за испуга попадают в ДТП.

Повреждение пыльников. Еще один не совсем приятный фактор — повреждение пыльников на шрусах. Речь идет о шарнирах угловых скоростей, которые передают момент от трансмиссии на колеса.

Во время движения на пыльниках тоже может собиратьсягрязь. После длительной стоянки лед делает деталь твердой инарушает ее свойства. Утром, во время активного маневрирования, пыльник может порваться.

Обработка.

Но как можно уберечь себя от вышеуказанных проблем? Сразу скажем, что 100% результата не может показать ни одна манипуляция. Однако, есть один способ, который стоит опробовать — нанести на проблемные места силиконовую смазку или WD-40.

Технология работ довольно простая. Нужно подготовитьсиликоновую смазку или WD-40 и несколько плотных тряпок. Послеэтого нужно отмыть автомобиль и дождаться, пока он полностьювысохнет. На следующем этапе необходимо вывернуть колесо и обернуть его тряпкой, чтобы смазка не попала на резину. Средством нужно обработать все арки и пыльники. Свойства данных средств помогут выталкивать воду из поверхности и не будут давать нарастать ледяной корке. Конечно, снег и грязь все равно будут нарастать, но не в таком большомколичестве.

Итог.

Ледяные наросты на автомобилях не всегда являются такими безобидными. В некоторых случаях они могут нанести вред резиновым элементам в автомобиле и даже колесам.