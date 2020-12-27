Токийский автосалон отменили из-за пандемии

Автосалон в Токио в обычном формате было решено отменить из-за пандемии коронавируса. Его заменит онлайн-мероприятие, сообщается на сайте Tokyo Auto Salon.
Организаторы ежегодной выставки пообещали вернуть деньги за уже купленные билеты. Вместо ходьбы по залам посетители смогут увидеть автомобильные новинки в режиме онлайн. Автосалон должен был пройти в Токио с 15 по 17 января 2021 года. Его онлайн версия намечена на эти же даты.
Напомним, из-за COVID-19 отменились практически все автомобильные выставки. В октябре стало известно о переносе автошоу в Нью-Йорке. Единственными, кто с начала пандемии решился устроить выставку в оригинальном формате, стали китайцы: в сентябре в Пекине состоялось международное моторшоу.