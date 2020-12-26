Fiat снял с производства модели 124 Spider и 500L 

Компания Fiat прекращает продажи на рынке США своих автомобилей 500L и 124 Spider в связи с малым объемом реализации. С 1 января нового года в Штатах можно будет купить только модификацию 500X.

Руководители Fiat недовольны незначительным числом продаж машин 124 Spider в североамериканском государстве. Если три года назад итальянцы реализовали в США 4500 моделей, а в 2018 году — 3500 единиц, то в прошедшем году объем сбыта упал еще сильнее — только 2600 экземпляров. В 2020 году ситуация на рынке более плачевная — не больше 1500 комплектаций родстеров. Не может похвастаться успехом Fiat и в Европе. В 2017-2018 годах компания поставила 7800 моделей, а в нынешнем году 4700 машин. В Штатах 124 Spider стоит почти 25,4 тысячи долларов, что эквивалентно 1,9 миллиона рублей.

Кроме того, в следующем году Fiat перестанет продавать в США и компактный вэн 500L. Если шесть лет назад компания успешно реализовала 12500 таких моделей в стране, то в дальнейшем спрос сокращался. На протяжении текущего года дилерские сети бренда поставили американским потребителям не более двух сотен данных автомобилей.