Ещё
Далее:
Читайте также:
Праздничная скидка в Okko: цены пополам
Праздничная скидка в Okko: цены пополам Смотреть кино ⟶

Fiat снял с производства модели 124 Spider и 500L 

Car.ru и ещё 1 26 декабря 2020
Fiat снял с производства модели 124 Spider и 500L
Фото: Car.ru
Компания Fiat прекращает продажи на рынке США своих автомобилей 500L и 124 Spider в связи с малым объемом реализации. С 1 января нового года в Штатах можно будет купить только модификацию 500X.
Руководители Fiat недовольны незначительным числом продаж машин 124 Spider в североамериканском государстве. Если три года назад итальянцы реализовали в США 4500 моделей, а в 2018 году — 3500 единиц, то в прошедшем году объем сбыта упал еще сильнее — только 2600 экземпляров. В 2020 году ситуация на рынке более плачевная — не больше 1500 комплектаций родстеров. Не может похвастаться успехом Fiat и в Европе. В 2017-2018 годах компания поставила 7800 моделей, а в нынешнем году 4700 машин. В Штатах 124 Spider стоит почти 25,4 тысячи долларов, что эквивалентно 1,9 миллиона рублей.
Кроме того, в следующем году Fiat перестанет продавать в США и компактный вэн 500L. Если шесть лет назад компания успешно реализовала 12500 таких моделей в стране, то в дальнейшем спрос сокращался. На протяжении текущего года дилерские сети бренда поставили американским потребителям не более двух сотен данных автомобилей.
Видео дня. Более 205 тысяч автомобилей эвакуировали в Москве за 2020 год
Car.ru: последние новости
В США прекратятся продажи Toyota Cruiser 200 В США прекратятся продажи Toyota Cruiser 200 Сломался ключ в замке двери авто — решение проблемы Сломался ключ в замке двери авто — решение проблемы Отменять штрафы ГИБДД с дорожных камер автомобилисты смогут онлайн Отменять штрафы ГИБДД с дорожных камер автомобилисты смогут онлайн
Комментарии
Автоновости , Fiat
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
00:55
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
ДТП
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
01:38
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
Тест-драйвы
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
00:21
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
ДТП
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
00:33
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
ДТП
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
00:51
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
ДТП
В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу
00:55
В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу
ДТП
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
00:59
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
ДТП
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение