Зима — время, когда автомобилисты сталкиваются с множеством трудностей. В сильный мороз можно прийти к автомобилю и обнаружить, что дверной замок напрочь замерз. В результате, автовладельцы начинают выполнять различные манипуляции. Некоторые дергают замок изо всех сил и пихают ключ. Другие пытаются залить кипяток в механизм. А есть и такие, кто действует решительно — вставляют ключ в замок и начинают крутить его во все стороны, пытаясь разломать лед. Один поворот, второй поворот — и вот в руке остается пластмасса, а в системе вставлен обломанный ключ. Есть способы, при помощи которых можно быстро вытащить его из замка.

Сколько российский автомобилист преодолевает проблем на своемпути. Все эти трудности сумели закалить характер и стали причиной разработки многих лайфхаков. Опыт, накопленный годами, порой оказывается полезным в самых неожиданных случаях. То же касается и ситуаций, когда ключ остается в замке двери, а в руке лежит обломок верхней части.

Если торчит хотя бы маленький кусочек ключа, его без проблемможно вытащить при помощи ножа или пассатижей. Но что делать, если ключ обломался под корень? Вот тут без народных средств испециальных приспособлений обойтись никак нельзя. Но разве этопроблема для русского человека? Есть, как минимум, 3 способа, которые помогут достать обломок. В первом варианте нужноподготовить крючок из тонкой проволоки, которая должна с легкостьюпроходить между пазом и ключом. Хвост должен быть длинным, чтобыможно было сделать удобную ручку. Сам крючок следует сделать тонкими маленьким — всего 3 мм. Для этой цели можно взять и пилку отобычного ручного лобзика, на которой есть зубья. Зацеп продеваетсяв полость с той стороны, где у ключа есть нарезка. После этогонужно накинуть проволоку, убедиться, что она зацепилась и легкотащить ключ. Ничего сложного в этом нет — только аккуратная работа. Оба метода могут помочь лишь в том случае, если ключ обломился внейтральном положении. Но что же делать, если его уже успелипровернуть?

Для этого можно воспользоваться старым проверенным методом, длякоторого нужно подготовить пищевую соду и суперклей. Кроме того, для работ потребуется шлицевая отвертка маленького размера. Налюбую поверхность следует выдавить суперклей и макнуть в негоотвертку. После этого нужно сразу опустить ее в соду. Такая смесьсхватит намного крепче и быстрее. После соединения нужно сразуприложить отвертку к обломку ключа и крепко прижать детали. Черезнекоторое время состав намертво схватится, и позволит повернуть ключ и вытащить его. Подобные эксперименты можно проводитьтолько если есть время, во всех остальных случаях лучшеотправляться по делам на общественном транспорте.

Итог. Что делать, если в дверном замкеобломался ключ? На этот случай есть сразу 3 решения проблемы.