Интересные факты об обновлённом кроссовере Range Rover Evoque 

Британская автомобилестроительная компания Jaguar LandRover обновила кроссовер Range Rover Evoque второй генерации. Авто получило немало новых решений, выглядит стильно и, несомненно, привлекает к себе внимание.

Обновлённый кросс Range Rover Evoque оснащается бензиновыммотором семейства Si4, рабочим объёмом 2 литра, генерирующим 249 «лошадей». Благодаря мощному двигателю и полному приводу, на авто комфортно передвигаться как по городу, так и по бездорожью или горным серпантинам. Примечательно, что этот кросс способен даже преодолеть 600-миллиметровый брод, а это не глубокая река или ручей.

Range Rover Evoque способен развивать скорость 230 км/ч, расходтоплива на каждую сотню километров пройденного пути — 7,9 л, тоесть, на одной заправке легко можно добраться, к примеру, изстолицы в город на Неве. Обновлённый кроссовер оснащён технологией Ground View, обеспечивающей водителю 180-градусный обзор под передней частью авто.

В процессе обновления Range Rover Evoque получил удлинённуюколёсную базу и, соответственно, на 20 мм увеличившеесяпространство между рядами кресел. В салоне появилась 12,3-дюймовая виртуальная «приборка» и два сенсорных экрана, диагональю 10 дюймов, водительское кресло с электрической регулировкой (16 положений), функциями памяти, обогрева и охлаждения. Среди особенностей Range Rover Evoque можно назвать и аудиосистему Meridian, мощностью 380 Вт с десятью динамиками и сабвуфером.