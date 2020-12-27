Российские регионы получат 172 млрд рублей на ремонт дорог

Все новости на карте

Российский кабмин регионам выделил на три года более 172 млрд рублей на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог. Правила распределения средств утвердил премьер-министр Михаил Мишустин

«Федеральное финансирование позволит регионам создать современную и качественную дорожную инфраструктуру, а также внедрить интеллектуальные транспортные системы. Такие системы позволяют автоматизировать процессы управления трафиком и помогают снизить количество дорожно-транспортных происшествий», — сообщают в правительстве.

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, средства предназначены для 76 регионов. Об этом он написал в официальном Instagram-аккаунте.

Напомним, в сентябре на развитие дорожной сети в регионах было направлено 4,5 млрд рублей.