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Haval объявил о начале продаж преемника кроссовера H2 

Motor.ru 3 часа назад
Haval объявил о начале продаж преемника кроссовера H2
Фото: Motor
Компания Haval объявила о начале продаж кроссовера Chulian — модели, которую китайская пресса называет преемником H2. Новинка отличается от «двойки» архитектурой шасси, увеличенными габаритами, расширенными возможностями персонализации интерьера и увеличенной на 17 процентов стартовой ценой.
Haval Chulian (в переводе с китайского Chulian — «первая любовь») намного крупнее, чем H2: габаритная длина кузова выросла на 137 миллиметров до 4472 миллиметров, длина колёсной базы достигла 2700 миллиметров (+140 миллиметров), так что новый китайский кроссовер оказался одноклассником Hyundai Tucson, хотя «двойка» была альтернативой Renault Duster.
Основа Haval Chulian — более современная «тележка» Lemon, но механический полный привод кроссоверу по-прежнему не положен, а место многорычажной задней подвески заняла полузависимая балка.
На старте продаж Chulian будет оснащаться безальтернативной 150-сильной (220 Нм) «турбочетвёркой» 1.5 в сочетании с 7-скоростным преселективным «роботом», но в будущем шасси Lemon позволит расширить гамму за счёт электрифицированных силовых установок. По слухам, топ-версия модели окажется заряжаемым гибридом с электромотором в приводе задней оси, но официального подтверждения этой информации нет.
Салон Haval Chulian типичен для «китайцев» новой волны: минимум физических кнопок, максимум электроники, прогресс в качестве отделочных материалов и возможностях персонализции. Во многом интерьер Chulian похож на «старший» Haval H6.
У Chulian «в базе» есть цифровая приборная панель с 10,25-дюймовым экраном, тачскрин мультимедиасистемы аналогичного размера, а также камера, следящая за состоянием водителя. Опционально доступны более крупный 12,3-дюймовый широкоформатный сенсорный экран информационно-развлекательного комплекса и цветной проекционный дисплей.
В Китае на Haval Chulian уже можно оформить предзаказ: ориентировочный диапазон цен — от 89 до 115 тысяч юаней (от 1,0 до 1,3 миллиона рублей), то есть по сравнению с H2 новинка подорожала почти на 17 процентов. В местных дилерских центрах Haval модель появится 11 января. О поставках Chulian на экспорт говорить рано, но привоз в Россию вероятен, ведь в ближайшие три года Haval планирует вывести на российский рынок пять новых моделей.
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Автоновости , Hyundai , Renault Duster , Renault , Hyundai Tucson
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