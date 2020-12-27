В США прекратятся продажи Toyota Cruiser 200 

Toyota прекратит продажи в США своего легендарного внедорожника Land Cruiser 200, обещая представить в этой стране модернизированную версию модели. В Штатах вездеход не пользовался должной востребованностью.
На рынке США японская фирма продавала Land Cruiser 200 по довольно большой цене: от 85 тысяч долларов. Из-за высокой стоимости машину в январе-октябре приобрели только 1,76 тысячи раз. Как показывает статистика, обычные жители страны чаще обзаводились такими модификациями, как Ford Expedition и Chevrolet Tahoe. Также стоит отметить, что вездеход Toyota заметно устарел с технической точки зрения, что тоже сказалось на его поставках.
Тем не менее, несмотря на уход из США Land Cruiser 200, в компании пообещали, что привезут сюда значительно обновленный внедорожник, не раскрыв каких-либо подробностей касательно этой новинки. По мнению аналитиков, в действительности модель покидает Штаты навсегда. В это же время в стране по-прежнему остается доступным Lexus, являющийся премиум-маркой Toyota. Он стоит почти те же 85 000 долларов, но продается гораздо лучше: более 2800 экземпляров за девять месяцев года.