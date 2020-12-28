ГИБДД ужесточит контроль за работой автошкол

ГИБДД собирается ужесточить контроль за качеством обучения в автошколах, обязав подразделения ГАИ публиковать по каждой школе ежеквартальный отчёт о кандидатах, не сдавших экзамен, а также о ДТП, включая смертельные, произошедшие по вине выпускников учебного заведения.

Такое требование, как пишет «Коммерсант», содержится в проекте постановления правительства о «показателях результатов деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих программы профессионального обучения».

По данным ГИБДД, за 11 месяцев 2020 года в России произошло более 7,9 тыс. ДТП (-11,9% к прошлому году) по вине водителей со стажем менее двух лет, в которых погибло 693 человека (-6,7%), — приводит статистику издание.

Отмечается, что подразделения ГИБДД публикуют отчёты о деятельности автошкол и сейчас, однако такие публикации носят бессистемный характер. МВД полагает, что выведение этого требования в ранг обязательных позволит повысить качество обучения в автошколах, что, в свою очередь, положительно скажется и на статистике ДТП, и на статистике смертей на дорогах.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Госавтоинспекция обозначила шесть пунктов оценки успешности работы российских автошкол. Одним из критериев ГИБДД стала доля выпускников, которые сдают на права с первой попытки, а также процент выпускников, успешно сдавших практику.