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Infiniti привезет в Россию две новинки в 2021 году 

Motor.ru и ещё 2 28 декабря 2020
Infiniti привезет в Россию две новинки в 2021 году
Фото: © Infiniti
В Infiniti подтвердили, что в 2021 году, а точнее к концу следующего года, в России появятся две новинки: это кроссовер QX55, который называют «наследником» FX, а также новый QX60.
QX55 дебютировал в США в ноябре 2020 года. Кроссовер позаимствовал узлы и агрегаты у актуального QX50, в том числе связку двухлитровой «турбочетверки» VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия и вариатора XTronic. На американской версии модели двигатель выдает 272 лошадиные силы и 380 Нм крутящего момента, однако для России мотор дефорсируют до выгодных с точки зрения налога 249 сил. Больше подробностей о версиях, комплектациях и ценах QX55 для российского рынка появится ближе к запуску модели.
Infiniti
© Infiniti / QX60 Monograph
QX60 второго поколения пока показали только в виде дизайн-макета, получившего название Monograph, а премьера серийной модели состоится в течение 2021 года. По предварительной информации, из моторной линейки «второго» QX60 исчезнет 3,5-литровый «атмосферник» V6, зато появится двухлитровая «турбочетверка» — та же, которая устанавливается на QX50 и обещана QX55.
На сегодняшний день Infiniti представлена в России пятью моделями: кроссоверами QX50 (от 3,1 миллиона рублей) и QX60 (от 3,6 миллиона рублей), внедорожником QX80 (от 5,8 миллиона рублей), а также седанами Q50 (от 2,6 миллиона рублей) и Q60 (от 3,4 миллиона рублей). По данным Ассоциации европейского бизнеса, за 11 месяцев 2020 года в России было продано 1 656 новых автомобилей Infiniti, что на 49 процентов меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
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Автоновости , Infiniti QX60
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