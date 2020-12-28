Дебют обновленной Lada Vesta перенесли на ноябрь

В Сети опубликовали новые подробности, касающиеся дебюта рестайлинговой Lada Vesta . По словам сотрудника автозавода «Lada Ижевск», обновлённая модель увидит свет не раньше конца 2021 года.

Сотрудник предприятия «Lada Ижевск», на котором будут выпускать обновлённую Vesta, сообщил, что линию по сборке модели планируют «прикатить» только в ноябре 2021 года. По его словам, в лучшем случае, первые автомобили поступят в дилерские центры в самом конце следующего года, а возможно и начале 2022.

Кроме того, сотрудник автозавода поделился новыми подробностями, касательно силовой структуры «Весты». Он отметил, что новые автомобили получат усиленный кузов и защищённый моторный отсек, а со стороны водителя будет приварен дополнительный кронштейн.

Ожидается, что рестайлинговая Lada Vesta получит обновленный дизайн и светодиодную рефлекторную оптику аналогичную Renault Arkana. Кроме того, модели пересмотрят салон, включая дверные карты и приборную панель. В топовой комплектации автомобиль может быть оснащен мультимедийной системой с вертикальным тачскрином.