Россияне начали брать рекордные кредиты на авто 

В ноябре 2020 года средний размер автокредита в России достиг рекордных 880,5 тысячи рублей (рост на 5,7 процента в годовом выражении). Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с октябрем показатель вырос на 2,3 процента. Вместе с этим средний персональный рейтинг российского заемщика по автокредитам в ноябре 2020-го составил 683 балла (при минимуме в 300 баллов, максимуме — 850 баллов).

В последний месяц осени самые большие автокредиты брали в Москве (средний размер — 1,397 миллиона рублей), Подмосковье (1,114 миллиона), Санкт-Петербурге (1,093 миллиона), Ленинградской области (977,2 тысячи рублей) и Краснодарском крае (973,7 тысячи).

Директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков рассказал, что средний размер автокредита в России растет с лета. Происходит это благодаря отложенному спросу, который сформировался за время пандемии. Кроме того, на активность заемщиков повлияли новые условие госпрограмм «Первый / Семейный автомобиль» и страх перед ростом цен на авто.

Как сообщал «Рамблер», до конца 2020-го у россиян есть возможность купить новую машину отечественного производства со скидкой в десять процентов (для жителей Дальнего Востока — 25 процентов).

Максимальная стоимость машин в рамках этой госпрограммы может составлять 1,5 миллиона рублей. Программой могут воспользоваться россияне, покупающие свое первое авто, семьи с детьми, медицинские работники и те, кто сдает старую машину в трейд-ин.