В Москве появились первые квадратные светофоры 

В Москве начали появляться первые светофоры с квадратными секциями. Специалисты сообщили, что функционал такого оборудования намного больше, чем у стандартного.

Не совсем обычные светофоры начали появляться на улицах Москвы. Пока что известно о 5 установленных приборах. Сами сигналы выполнены в обычной круглой форме, однако, светофор имеет расширенный функционал по сравнению с предшественником.

Квадратный светофор в одной секции может показывать несколько разных изображений. Например, он разрешает одновременное движение пешехода и водителя на повороте. Кроме того, умное оборудование дополнили камерами и датчиками, при помощи которых можно отслеживать уровень выброса в окружающую среду.

Такое нововведение говорит о том, что совсем скоро во многих городах будут появляться подобные светофоры, которые отличаются расширенным функционалом. Они будут работать в режиме реального времени и выводить на секции разные изображения.