Ещё
Далее:
Читайте также:
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд Выясняем ⟶

В Москве появились первые квадратные светофоры 

Car.ru 3 часа назад
В Москве появились первые квадратные светофоры
Фото: Car.ru
В Москве начали появляться первые светофоры с квадратными секциями. Специалисты сообщили, что функционал такого оборудования намного больше, чем у стандартного.
Не совсем обычные светофоры начали появляться на улицах Москвы. Пока что известно о 5 установленных приборах. Сами сигналы выполнены в обычной круглой форме, однако, светофор имеет расширенный функционал по сравнению с предшественником.
Квадратный светофор в одной секции может показывать несколько разных изображений. Например, он разрешает одновременное движение пешехода и водителя на повороте. Кроме того, умное оборудование дополнили камерами и датчиками, при помощи которых можно отслеживать уровень выброса в окружающую среду.
Такое нововведение говорит о том, что совсем скоро во многих городах будут появляться подобные светофоры, которые отличаются расширенным функционалом. Они будут работать в режиме реального времени и выводить на секции разные изображения.
Видео дня. Стритрейсеры на закрытии сезона устроили шумные проводы 2020
Car.ru: последние новости
В России продлили льготное автокредитование до конца 2023 года В России продлили льготное автокредитование до конца 2023 года Cadillac сократит свою дилерскую сеть вдвое Cadillac сократит свою дилерскую сеть вдвое В США прекратятся продажи Toyota Cruiser 200 В США прекратятся продажи Toyota Cruiser 200
Комментарии
Автоновости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
01:04
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
ДТП
Смертельное ДТП под Новосибирском попало на видео
00:49
Смертельное ДТП под Новосибирском попало на видео
ДТП
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
00:55
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
ДТП
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
01:38
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
Тест-драйвы
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
00:21
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
ДТП
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
00:33
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
ДТП
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
00:51
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
ДТП
В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу
00:55
В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу
ДТП
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
00:59
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение