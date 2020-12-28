Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶

С «лазейкой» водителей для ухода от штрафов научились бороться в ГИБДД 

Профиль 3 часа назад
В ГИБДД перекрыли «лазейку» для ухода водителей от штрафов
Фото: ©Shutterstock / Fotodom
Согласно закону, новые автовладельцы обязаны изменить регистрационные данные машины в ГИБДД. Сделать это необходимо в течение 10 дней с момента покупки. Если собственник автомобиля умирает, его родственники обязаны обратиться в ведомство и снять автомобиль с учета. Но многие избегают этого в корыстных целях.
В 2020 году инспекторы ГИБДД выявили около 700 тыс. зарегистрированных на умерших владельцев автомобилей. На такие машины нельзя оформить штрафы, поскольку они приходят на имя скончавшихся граждан. При этом по закону ближайшие родственники не обязаны их выплачивать.
Кроме того, даже личная встреча с сотрудником ГИБДД не гарантирует серьезного наказания. Если инспектор не будет максимально внимательным и не проверит данные о собственнике, водителя просто оштрафуют за езду без ОСАГО на 800 рублей — оформить или продлить полис без настоящего владельца нельзя. Многие автомобилисты знали и пользовались этой хитростью. Но теперь ситуация поменялась, пишет Autonews.
Как сообщили в МВД, данные о смерти владельца являются основанием для снятия автомобиля с учета. Если выясняется, что владелец умер, а информации о прекращении регистрации от его родственников не поступило, номера машины объявляются в розыск, как и водительские права.
Чтобы поймать таких нарушителей в потоке, в ГИБДД теперь проводится больше специальных рейдов. Сотрудники стали устраивать не выборочную, а целенаправленную проверку. В том числе используется информация с дорожных камер. При проверке подозрительной машины сотрудники ДПС могут применять специальное программное обеспечение федеральной информационной системы Госавтоинспекции. Оно показывает актуальную информацию от ЗАГСов о фактах смерти.
Если водитель управляет автомобилем, который снят с учета в связи со смертью владельца, ему грозит штраф от 500 до 800 рублей. При повторном задержании нарушителя могут оштрафовать на 5 тыс. рублей или же лишить прав на срок от одного до трех месяцев. Также уточняется, что с 1 января 2020 года в ГИБДД имеют право без уведомления родственников умершего прекращать регистрацию таких транспортных средств. Камеры в потоке способны отследить эти автомобили и сообщить о них на посты ГИБДД.
Новые правила регистрации автомобиляв России вступили в силу с 29 августа. Постановление, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, подразумевает упрощение этой процедуры, чтобы автовладельцы могли экономить свое время и проходить ее быстрее.
Видео дня. Стритрейсеры на закрытии сезона устроили шумные проводы 2020
Профиль: последние новости
Aston Martin представит десять новинок за два года Aston Martin представит десять новинок за два года Назван быстрый способ решения проблемы примерзающих к стеклу "дворников" Назван быстрый способ решения проблемы примерзающих к стеклу "дворников" Названы основные причины неисправности автомобильной "печки" Названы основные причины неисправности автомобильной "печки"
Комментарии 2
Автоновости , Михаил Мишустин , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
01:04
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
ДТП
Смертельное ДТП под Новосибирском попало на видео
00:49
Смертельное ДТП под Новосибирском попало на видео
ДТП
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
00:55
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
ДТП
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
01:38
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
Тест-драйвы
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
00:21
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
ДТП
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
00:33
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
ДТП
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
00:51
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
ДТП
В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу
00:55
В центре Нью-Йорка автомобиль протаранил толпу
ДТП
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
00:59
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение