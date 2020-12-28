В ГИБДД перекрыли «лазейку» для ухода водителей от штрафов

Согласно закону, новые автовладельцы обязаны изменить регистрационные данные машины в ГИБДД. Сделать это необходимо в течение 10 дней с момента покупки. Если собственник автомобиля умирает, его родственники обязаны обратиться в ведомство и снять автомобиль с учета. Но многие избегают этого в корыстных целях.

В 2020 году инспекторы ГИБДД выявили около 700 тыс. зарегистрированных на умерших владельцев автомобилей. На такие машины нельзя оформить штрафы, поскольку они приходят на имя скончавшихся граждан. При этом по закону ближайшие родственники не обязаны их выплачивать.

Кроме того, даже личная встреча с сотрудником ГИБДД не гарантирует серьезного наказания. Если инспектор не будет максимально внимательным и не проверит данные о собственнике, водителя просто оштрафуют за езду без ОСАГО на 800 рублей — оформить или продлить полис без настоящего владельца нельзя. Многие автомобилисты знали и пользовались этой хитростью. Но теперь ситуация поменялась, пишет Autonews.

Как сообщили в МВД, данные о смерти владельца являются основанием для снятия автомобиля с учета. Если выясняется, что владелец умер, а информации о прекращении регистрации от его родственников не поступило, номера машины объявляются в розыск, как и водительские права.

Чтобы поймать таких нарушителей в потоке, в ГИБДД теперь проводится больше специальных рейдов. Сотрудники стали устраивать не выборочную, а целенаправленную проверку. В том числе используется информация с дорожных камер. При проверке подозрительной машины сотрудники ДПС могут применять специальное программное обеспечение федеральной информационной системы Госавтоинспекции. Оно показывает актуальную информацию от ЗАГСов о фактах смерти.

Если водитель управляет автомобилем, который снят с учета в связи со смертью владельца, ему грозит штраф от 500 до 800 рублей. При повторном задержании нарушителя могут оштрафовать на 5 тыс. рублей или же лишить прав на срок от одного до трех месяцев. Также уточняется, что с 1 января 2020 года в ГИБДД имеют право без уведомления родственников умершего прекращать регистрацию таких транспортных средств. Камеры в потоке способны отследить эти автомобили и сообщить о них на посты ГИБДД.