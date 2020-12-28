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В России продлили льготное автокредитование до конца 2023 года 

Car.ru 2 часа назад
В России продлили льготное автокредитование до 2023 года
Фото: ТАСС
Программа автомобильного кредитования и льготного лизинга на территории России продолжат действовать до завершения 2023 года. Такое заявление сделал председатель отечественного правительства Михаил Мишустин.
По словам премьера, недополученные лизинговыми структурами и банками доходы станут компенсироваться благодаря помощи из федеральной казны на 2021 год, всего около 12,5 миллиарда рублей. Продолжение программы автокредитования касается также грузовых и легковых автомобилей незначительной производительности, созданных на российских предприятиях.
Льготным кредитом на авто является займ на покупку нового средства перемещения, когда часть платежей вносит вместо покупателя государство. Выдающий клиенту финансовые ресурсы банк, в свою очередь, предоставляет ему скидку, добавляя ее сумму к первому взносу. Так, при использовании такого кредита потребитель имеет возможность сэкономить 10% от общей цены машины.
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Автоновости , Михаил Мишустин
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