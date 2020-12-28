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Cadillac сократит свою дилерскую сеть вдвое 

Car.ru 3 часа назад
Cadillac сократит свою дилерскую сеть вдвое
Фото: Reuters
Американский бренд Cadillac в течение ближайших двух лет снизит число своих дилеров. За последние 12 лет количество данных организаций уменьшилось почти на 500.
На начало января нынешнего года компания Cadillac сотрудничала с 882 дилерскими сетями в пределах США, при этом еще в 2008 году данный показатель составлял 1400 структур. Сейчас сотрудники корпорации General Motors ждут отказа 20% франшиз от реализации транспортных средств бренда Cadillac до завершения следующего года. Те дилеры, которые продолжат работать с фирмой, станут являть собой мультибрендовые салоны, что может негативно сказаться на успешных продажах автомобилей марки.
Не так давно стало известно о поступившем предложении General Motors дилерам, которые продают модификации Cadillac, материальную компенсацию в сумме 200 тысяч американских долларов за переоснащение дилерских пунктов или их ликвидацию.
Ранее сообщалось, что General Motors собирается презентовать на предстоящем форуме CES несколько новых машин, включая гибридный пикап на основе Chevrolet Silverado. Кроме того, ожидается премьера нескольких электрокаров Cadillac.
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Комментарии
Автоновости , Chevrolet , Cadillac , Chevrolet Silverado , General Motors
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