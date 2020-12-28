Cadillac сократит свою дилерскую сеть вдвое 

Американский бренд Cadillac в течение ближайших двух лет снизит число своих дилеров. За последние 12 лет количество данных организаций уменьшилось почти на 500.

На начало января нынешнего года компания Cadillac сотрудничала с 882 дилерскими сетями в пределах США, при этом еще в 2008 году данный показатель составлял 1400 структур. Сейчас сотрудники корпорации General Motors ждут отказа 20% франшиз от реализации транспортных средств бренда Cadillac до завершения следующего года. Те дилеры, которые продолжат работать с фирмой, станут являть собой мультибрендовые салоны, что может негативно сказаться на успешных продажах автомобилей марки.

Не так давно стало известно о поступившем предложении General Motors дилерам, которые продают модификации Cadillac, материальную компенсацию в сумме 200 тысяч американских долларов за переоснащение дилерских пунктов или их ликвидацию.