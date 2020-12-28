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Пробки в Москве достигли восьми баллов 

РИАМО 1 час назад
Пробки в Москве достигли восьми баллов
Фото: РИА Новости
На текущий момент пробки в столице достигли значение в восемь баллов, поездки на личном транспорте рекомендуется отложить до 20:30, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Движение транспорта затруднено с внутренней и внешней стороны Лужнецкой эстакады, с внутренней стороны 82-го километра МКАД, на развязке МКАД и Волоколамского шоссе, с внешней и внутренней стороны 53-го километра МКАД, на Северянинском путепроводе, Большом Каменном мосту, а также на Ленинградском проспекте в центр.

«Поездки на личном транспорте лучше отложить до 20:30 часов, либо пользоваться городским транспортом», — говорится в сообщении.

К вечеру прогнозируется значение в девять баллов из десяти возможных.
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