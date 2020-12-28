Обновленный Land Rover Discovery будет стоит 5,6 млн в России

Концерн Jaguar Land Rover объявил о старте приема заказов на Land Rover Discovery 2021 модельного года. Внедорожник будет доступен с двумя типами двигателей и в шести комплектациях. Минимальная стоимость модели составит 5 599 000 рублей.

Обновленный Land Rover Discovery предложат в России с трехлитровым двигателями Ingenium: бензиновым мощностью 360 лошадиных сил, дополненным 48-вольтовой гибридной системой, а также 249-сильным дизелем. Все внедорожники будут оснащены восьмидиапазонным «автоматом» и полным приводом.

В «базе» Discovery оборудован адаптивной подвеской, светодиодной головной оптикой, системой стабилизации прицепа, а также стояночным обогревом и двухзонным климат-контролем. Кроме того, внедорожник оснащён системой распознавания дорожных знаков, камерами кругового обзора, электроприводом двери багажника, виртуальной приборной панелью и мультимедиа с экраном 12,3 дюйма. Стоимость модели в комплектации S — 5 999 000 рублей.

Модификация SE предусматривает наличие динамических указателей поворотов, 21-дюймовых колесных дисков, панорамной крышы и регулировки рулевого колеса с электроприводом. Функционал дополнен системой контроля «слепых» зон, технологией помощи при перестроении на другую полосу движения и функцией обнаружения приближающегося транспорта при движении задним ходом. За внедорожник в такой комплектации придётся заплатить минимум 5 928 000 рублей.

Версия HSE получила матричные светодиодные фары со встроенными ходовыми огням, 22-дюймовые колесные диски, сиденья второго и третьего рядов с электрической регулировкой, адаптивный круиз-контроль, систему бесконтактного открывания двери багажника от движения ногой и аудиосистему с 14 динамиками. Тена версии HSE — 6 137 000 рублей.

Спортивный пакет R-Dynamic стоимостью 158 000 рублей включает в себя эксклюзивные элементы внешней отделки и интерьера, а также задние фонари со светодиодной окантовкой и передние противотуманные фары. Кроме того, покупатели обновленного Land Rover Discovery смогут приобрести модель с несколькими опциональными пакетами, которые еще больше расширят функционал автомобиля.