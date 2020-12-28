Jeep вывел на тесты новый Grand Cherokee 

Стартовали тесты обновленного внедорожника Jeep Grand Cherokee WL. Официально автомобиль дебютирует в следующем году.

Известно, что вездеход сконструирован на значительно доработанной платформе Alfa Romeo и имеет внешность в духе ранее продемонстрированного внедорожника Jeep Grand Wagoneer. Машина получит трехрядную модификацию и другую моторную гамму. Как предполагается, под капотом базовой комплектации Jeep Cherokee будет располагаться двухлитровый турбоагрегат, а максимальная версия станет обладать мотором V8, емкостью 6,2 литра.

Недавно удалось заметить внедорожник в камуфляжной пленке на дороге общего применения. Спереди автомобиля имеются характерные для Jeep Cherokee радиаторная решетка и фары. По сравнению с прежней генерацией, новинка увеличилась в размерах и стала более приземистой. По пока неподтвержденным данным, машина появится в продаже с третьим рядом кресел. Вполне возможно, вездеход окажется не очень дорогим, на что указывают скромные колеса и высокопрофильные покрышки.