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Posche рассказала, какие новинки привезет в Россию в 2021 году 

Motor.ru и ещё 3 10 часов назад
Posche рассказала о новинках для России в 2021 году
Фото: © Porsche
Российский офис компании Porsche поделился планами на 2021 год. В будущем году марка собирается привезти в России сразу несколько новых моделей — от купе 911 Turbo серии 992 до новых версий электрического спорткара Taycan.
Так, в следующем году до России доберутся купе и кабриолет 911 Turbo нового поколения, сообщили в Porsche агентству «Автостат». Porsche 911 Turbo в кузове 992 оснащаются 580-сильным (750 Нм) мотором, купе разгоняется с места до «сотни» за 2,8 секунды, а кабриолету требуется на 0,1 секунды больше.
Обе модели уже доступны в конфигураторе на сайте, однако поставки начнутся только в следующем году. За купе просят минимум 13 720 000 рублей, а за двухдверку с мягким верхом — 14 540 000 рублей.
До России доберется полноприводный спорткар Porsche 911 Targa 4 с 3,0-литровой «шестеркой» мощностью 385 лошадиных сил (450 Нм), стоимость которого стартует с 9 120 000 рублей, и коллекционный 911 Targa 4S Heritage Design Edition. Последний посвящен автомобилям 1950-х и начала 1960-х годов и выйдет ограниченным тиражом — всего будет собрано 992 экземпляра. Квота для российского рынка пока неизвестна.
Porsche 911 Targa
Также Porsche готовит для россиян новую плагин-гибридную Panamera в трех новых вариантах кузова — хэтчбек, удлиненный Executive и универсал Sport Turismo. К семейству Panamera, обновившемуся летом, присоединился новый гибрид — 4S E-Hybrid c 2,9-литровым битурбомотором мощностью 440 лошадиных сил. В паре с 136-сильным электродвигателем он выдает 560 сил и 750 Нм крутящего момента.
Кроме этого, до российских дилеров доберутся новые кроссоверы Cayenne и Cayenne Coupe с шильдиком GTS, а также новые версии электрокара Taycan Turbo, Taycan Turbo S и «доступной» модификации Taycan 4S.
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Автоновости , Porsche 911 , Porsche
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