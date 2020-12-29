Posche рассказала о новинках для России в 2021 году

Российский офис компании Porsche поделился планами на 2021 год. В будущем году марка собирается привезти в России сразу несколько новых моделей — от купе 911 Turbo серии 992 до новых версий электрического спорткара Taycan.

Так, в следующем году до России доберутся купе и кабриолет 911 Turbo нового поколения, сообщили в Porsche агентству «Автостат». Porsche 911 Turbo в кузове 992 оснащаются 580-сильным (750 Нм) мотором, купе разгоняется с места до «сотни» за 2,8 секунды, а кабриолету требуется на 0,1 секунды больше.

Обе модели уже доступны в конфигураторе на сайте, однако поставки начнутся только в следующем году. За купе просят минимум 13 720 000 рублей, а за двухдверку с мягким верхом — 14 540 000 рублей.

Porsche 911 Targa

Также Porsche готовит для россиян новую плагин-гибридную Panamera в трех новых вариантах кузова — хэтчбек, удлиненный Executive и универсал Sport Turismo. К семейству Panamera, обновившемуся летом, присоединился новый гибрид — 4S E-Hybrid c 2,9-литровым битурбомотором мощностью 440 лошадиных сил. В паре с 136-сильным электродвигателем он выдает 560 сил и 750 Нм крутящего момента.

Кроме этого, до российских дилеров доберутся новые кроссоверы Cayenne и Cayenne Coupe с шильдиком GTS, а также новые версии электрокара Taycan Turbo, Taycan Turbo S и «доступной» модификации Taycan 4S.