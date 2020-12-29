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Видео подробностей массового самовозгорания авто 

Вадим Дроздов 2 часа назад
В Сибири из-за 40-градусного холода начали массово самовозгораться автомобили марки Haval. В течение нескольких дней загорелось уже 5 машин. На кадрах с одной из камер видеонаблюдения видно, как у припаркованного автомобиля просто начинает гореть днище. Владелец успел подойти к своей машине и затушить огонь снегом. А на другом видео владелец все того же Haval показывает уже последствия такого возгорания — он не успел потушить свое авто, в результате выгорела вся задняя часть китайского кроссовера.
Все случаи возгорания происходили только с одной моделью кроссовера — Haval F7X.
Автоновости , Видео
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