Видео подробностей массового самовозгорания авто 

В Сибири из-за 40-градусного холода начали массово самовозгораться автомобили марки Haval. В течение нескольких дней загорелось уже 5 машин. На кадрах с одной из камер видеонаблюдения видно, как у припаркованного автомобиля просто начинает гореть днище. Владелец успел подойти к своей машине и затушить огонь снегом. А на другом видео владелец все того же Haval показывает уже последствия такого возгорания — он не успел потушить свое авто, в результате выгорела вся задняя часть китайского кроссовера.

Все случаи возгорания происходили только с одной моделью кроссовера — Haval F7X.