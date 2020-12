Господство Tesla в Китае оказалось под угрозой

Господство автопроизводителя Tesla в Китае может оказаться под угрозой уже в следующем году, пишет Bloomberg

Компания Илона Маска продала рекордное количество экологичных машин (120 тысяч) на крупнейшем в мире рынке электромобилей. Tesla продолжает наращивать производство в Шанхае. Компания China Passenger Car Association прогнозирует, что Tesla продаст до 280 тысяч автомобилей в стране в следующем году.

Однако в 2021-м масштабы конкурентной атаки, с которой столкнется Tesla в Китае, будут огромны, отмечает агентство. Автомобильные стартапы Nio Inc., Xpeng Inc. и Li Auto Inc быстро завоевывают рынок. Продажи их электрических внедорожников, седанов и кроссоверов растут в 2020 году. Именно они являются конкурентами Tesla в КНР.