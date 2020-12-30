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Господство Tesla на крупнейшем рынке электромобилей оказалось под угрозой 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Господство Tesla в Китае оказалось под угрозой
Фото: Reuters
Господство автопроизводителя Tesla в Китае может оказаться под угрозой уже в следующем году, пишет Bloomberg.
Компания Илона Маска продала рекордное количество экологичных машин (120 тысяч) на крупнейшем в мире рынке электромобилей. Tesla продолжает наращивать производство в Шанхае. Компания China Passenger Car Association прогнозирует, что Tesla продаст до 280 тысяч автомобилей в стране в следующем году.
Однако в 2021-м масштабы конкурентной атаки, с которой столкнется Tesla в Китае, будут огромны, отмечает агентство. Автомобильные стартапы Nio Inc., Xpeng Inc. и Li Auto Inc быстро завоевывают рынок. Продажи их электрических внедорожников, седанов и кроссоверов растут в 2020 году. Именно они являются конкурентами Tesla в КНР.
Ранее рыночная капитализация Tesla превысила 600 миллиардов долларов. Автогигант поставил очередной рекорд, который позволит производителю электромобилей стать шестой по величине компанией в индексе S&P 500. С начала года акции компании выросли примерно на 667 процентов.
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Автоновости , Tesla , Bloomberg
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