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Самая маленькая Toyota: двухместный C+pod начали продавать в Японии 

Wroom.ru 2 часа назад
В Японии начали продавать самую маленькую Toyota
Фото: Toyota
На японском рынке начали продавать маленький хэтчбек Toyota C+pod.
Автомобильчик представляет собой серийную версию прошлогоднего концепт-кара Toyota Ultra-compact BEV. Его длина — 2490 мм, ширина — 1290 мм, а высота — 1550 мм.
Toyota
Машинка получила двухместный салон, два монохромных дисплея вместо приборов и набор контрольных ламп. Базовая комплектация включает электрообогрев лобового стекла и систему автоматического торможения. За подогрев сидений, печку, кондиционер и систему вентиляции придется доплатить.
Toyota C+pod оснащается электромотором мощностью 3,5 л. с. с максимальной отдачей 12,5 л. с. Емкость литий-ионной батареи, расположенной под полом, составляет 9,06 кВт∙ч. От японской бытовой розетки на 100 вольт и 6 ампер мотор будет заряжаться 16 часов, а от 200-вольтовой 16-амперной — около пяти часов. Заявлено, что C+pod может разогнаться до 60 км/ч и проехать на одной зарядке до 150 км.
Toyota
Пока новинка доступна только корпоративным клиентам и муниципальным организациям. Цена машинки — 16 тысяч долларов.
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Автоновости , Toyota
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