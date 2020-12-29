Автозавод Дерипаски отсудил 180 тысяч рублей за игрушечные машинки

Арбитражный суд Москвы по иску ПАО "ГАЗ" , подконтрольного бизнесмену Олегу Дерипаске , взыскал с владельца интернет-магазина детских игрушек 180 тысяч рублей за незаконное использование товарных знаков истца, следует из опубликованного во вторник решения суда.

Ответчик, АО "Международная торговая компания "Алиса", продавал на своем сайте alisatoys.ru под брендом Play Smart игрушечные модели автомобилей марки "ГАЗ" китайского производства. В частности, на сайте предлагались к продаже уменьшенные копии автомобилей "Волга ГАЗ-21" и "Тигр". Установлено, что тем самым нарушались права истца на принадлежащие ему товарные знаки "ГАЗ/Бегущий олень", "ГАЗ", "Волга", "Тигр".

ПАО "ГАЗ" потребовало от ответчика выплатить компенсацию в размере 180 тысяч рублей, других требований не заявлялось. Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск, признав запрошенную компенсацию разумной и соразмерной последствиям нарушения.