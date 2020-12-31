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Власти Москвы призвали агрегаторов такси не завышать цены на поездки 

Прайм и ещё 13 3 часа назад
Власти Москвы призвали агрегаторов такси не завышать цены на поездки
Фото: РИА Новости
Департамент транспорта Москвы призвал агрегаторов такси не завышать цены на поездки зимой.

"Зимой спрос на такси растет, а вместе с ним растут и цены. Мы заметили, что операторы завышают цены на поездки так, что они перестают быть комфортными для пассажиров. Мы понимаем, что предновогоднее время — особенное, а законы не регулируют тарифы, и все же хотим обратиться к агрегаторам: пожалуйста, устанавливайте адекватные цены и не поднимайте стоимость поездок", — говорится в Telegram-канале департамента.

"Такси — важная часть транспортной экосистемы города, пусть оно остается комфортным доступным и удобным", — добавляется в сообщении.
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Автоновости , Правительство Москвы
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