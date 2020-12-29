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В России отозвали Mercedes-Benz из-за проблем с коробкой передач 

Motor.ru 26 минут назад
В России отозвали Mercedes-Benz из-за проблем с коробкой передач
Фото: Mercedes-Benz
Росстандарт согласовал уже седьмой за месяц отзыв автомобилей Mercedes-Benz. На этот раз в сервис пригласили владельцев 11 автомобилей A-Class и B-Class, выпущенных в период с февраля по июнь прошлого года.
Оказалось, что на объем масла в автоматических коробках передач с двойным сцеплением может не соответствовать заводской спецификации. В сервисных центрах штутгартской марки на всех отозванных машинах бесплатно откорректируют уровень масла.
Владельцев проблемных машин оповестят об акции по телефону или электронной почте. Также на сайте Росстандарта опубликован список VIN-номеров автомобилей, с которым можно свериться и записаться на обслуживание самостоятельно.
Текущий отзыв Mercedes-Benz стал седьмым за декабрь. Предыдущая акция затронула 798 кроссоверов GLC-Class, проданных в России в 2020 году. Тогда причиной отзыва стал жгут электропроводов блока управления рулевым механизмом, который также может не соответствовать спецификации.
С начала нынешнего года Mercedes-Benz объявил 42 отзывных кампании в России, став рекордсменом по их количеству. В рамках акций бренд бесплатно отремонтировал более 28 тысяч автомобилей, которые чаще всего отзывали небольшими партиями — иногда по одному экземпляру.
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Автоновости , Mercedes-Benz
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