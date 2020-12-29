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Volkswagen запатентовал в России Polo Sport 

Российская Газета 41 минуту назад
Volkswagen запатентовал в России Polo Sport
Фото: fips.ru
Volkswagen оформил охранные документы на лифтбек Polo в модификации с заводским тюнинг-комплектом "Спорт". Патент на промышленный образец автомобиля опубликован в базе fips.ru.
Напомним, что такой вариант Polo компания предлагает с 7 декабря. В стайлинг-набор входят колесные диски Torsby R16, спортивная решетка радиатора, окрашенные в черный корпуса зеркал, задний спойлер, затемненные задние фонари, ряд стилевых особенностей в салоне. Пакет "Спорт" также подразумевает задние дисковые тормоза.
Тюнинг доступен для Polo в трех комплектациях — Respect, Status и Exclusive. Доплата за него зависит от исполнения и варьируется от 37 000 до 85 000 рублей. Минимальная цена Polo с таким комплектом — 1 007 900 рублей.
fips.ru
На нашем рынке Polo-лифтбек комплектуют 1,6-литровыми бензиновыми моторами мощностью 90 и 110 л.с., их производят в Калуге, сочетаются они с 5-скоростной "механикой", 110-сильный двигатель могут еще оснащать 6-скоростным "автоматом". Также предлагается 1,4-литровый 125-сильный турбомотор TSI, он работает в паре с 7-скоростным "роботом" DSG. Спорт-пакет доступен для всех модификаций.
Volkswagen Polo для России производят на заводе концерна в Калуге.
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Автоновости , Volkswagen Polo , Volkswagen
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