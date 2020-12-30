Kia обновила американское семейство Rio 

Компания Kia представила на североамериканском рынке обновлённое семейство бюджетных легковушек Rio. Набор изменений тут примерно тот же, что и у «европейца»: новые бамперы, решётка радиатора и светотехника. Из отличий только большее количество хрома в декоре, оранжевые секции в фарах и задних фонарях и иные колёса.
Kia
В салоне новая медиа-система получившая беспроводное сопряжение со смартфонами, увеличенный дисплей до восьми дюймов, и поддержку цифрового радио, плюс более чёткий и яркий экранчик «бортовика».
В оснащение добавлен современный комплекс помощников Drive Wise обнаруживающий пешеходов переходящих дорогу, подруливающий в полосу движения и напоминающий о «забытом» ребёнке на заднем сидении.
В США Kia Rio предлагают в безальтернативной модификации с бензиновым атмосферником 1.6 (122 л.с. и 152 Н•м) и вариатором, ни гибридов, ни турбомоторов, ни продвинутой «механики» iMT у американца нет.