Kia обновила американское семейство Rio 

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Компания Kia представила на североамериканском рынке обновлённое семейство бюджетных легковушек Rio. Набор изменений тут примерно тот же, что и у «европейца»: новые бамперы, решётка радиатора и светотехника. Из отличий только большее количество хрома в декоре, оранжевые секции в фарах и задних фонарях и иные колёса.

Kia

В салоне новая медиа-система получившая беспроводное сопряжение со смартфонами, увеличенный дисплей до восьми дюймов, и поддержку цифрового радио, плюс более чёткий и яркий экранчик «бортовика».

В оснащение добавлен современный комплекс помощников Drive Wise обнаруживающий пешеходов переходящих дорогу, подруливающий в полосу движения и напоминающий о «забытом» ребёнке на заднем сидении.