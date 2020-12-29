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Такси Петербурга готовятся к накрутке цен в новогоднюю ночь 

Car.ru 2 часа назад
Такси Петербурга готовятся к накрутке цен в новогоднюю ночь
Фото: Car.ru
В Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь жители не смогутвоспользоваться общественным транспортом. Это дает службам таксивозможность повысить тарифы и максимально увеличить свою прибыль впраздничные дни.
Как отметили представители компаний, занимающихся перевозкамипассажиров, в праздничные дни они намерены выпустить на дороги на10-15% больше автомобилей, чем обычно, однако поднимать стоимостьперевозок там не планируют. Увеличить прибыль рассчитывают за счеттого, что пассажиров станет заметно больше, но на самом деле это нетак, считают эксперты.
Петербуржцы рассказали, что уже сейчас многие компании началиувеличивать тарифы на свои перевозки, хотя ажиотаж еще неотмечается. При этом некоторые сервисы даже не скрываютподорожания, называя это вынужденной и временной мерой. При этомвсе службы такси обещают увеличивать количество пассажиров, темсамым снижая тарифы.
Если большинство петербуржцев решит отмечать Новый год дома, точасть бизнесменов готовы сделать скидки 10-15% от обычнойстоимости.
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