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Россияне смогут обжаловать штрафы за нарушение ПДД онлайн 

Профиль и ещё 3 1 час назад
Россияне смогут обжаловать штрафы за нарушение ПДД онлайн
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому, россияне смогут в электронном виде обжаловать штрафы за нарушение правил дорожного движения. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Законопроект разработали депутаты фракции «Единая Россия». Теперь желающие смогут подать в электронном виде жалобу, если нарушение было зафиксировано на установленную камеру. Для этого нужно отправить документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью либо простой электронной подписью, также подать жалобу через форму на сайте суда. Кроме того, копию решения по жалобе на постановление по делу о правонарушении можно направить через портал «Госуслуги».
Ранее сообщалось, что с 2021 года в России вступят в силу изменения в законодательстве, которые напрямую коснутся водителей. В первую очередь ужесточение штрафов направлено на борьбу с агрессивным вождением. Автомобилисты, совершившие одно и то же нарушение во второй раз в течение года, будут наказываться гораздо строже.
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Комментарии 4
Автоновости , Владимир Путин , Единая Россия
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