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Россияне смогут обжаловать штрафы за нарушение ПДД онлайн 

Говорит Москва 2 часа назад
Россияне смогут обжаловать штрафы за нарушение ПДД онлайн
Фото: РИА Новости
Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Как утверждается в документе, жалоба на административное правонарушение может быть подана в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью либо простой электронной подписью, или через форму на сайте суда.
Кроме того, копия решения по жалобе может быть отправлена в форме электронного документа через портал «Госуслуги» в течение трёх дней со дня вынесения решения.
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