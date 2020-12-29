Россияне смогут обжаловать штрафы за нарушение ПДД онлайн 

Соответствующий закон подписал Владимир Путин . Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как утверждается в документе, жалоба на административное правонарушение может быть подана в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью либо простой электронной подписью, или через форму на сайте суда.

Кроме того, копия решения по жалобе может быть отправлена в форме электронного документа через портал «Госуслуги» в течение трёх дней со дня вынесения решения.