Ferrari выпустит еще два кроссовера после Purosangue 

Ferrari, славящаяся своими суперкарами, собирается вступить в новый для себя сегмент. Причем, по данным издания Car, в планах итальянской марки значатся не один, а сразу три кроссовера. Первенцем Ferrari станет Purosangue, который увидит свет в 2022 году, а за ним последуют еще два кроссовера с электрическими силовыми установками.

Purosangue носит внутризаводской индекс F175, а другие, пока неподтвержденные разработки, — F244 и F245. Car сообщает, что их построят на той же архитектуре, на которой базируется первый кроссовер марки — Front Mid Engine Architecture от Ferrari Roma.

Оба автомобиля могут получить полностью электрическую силовую установку, в состав которой войдут четыре независимых мотора (по одному на каждом колесе) суммарной мощностью до 619 лошадиных сил. Они будут запитываться от литий-ионной батареи с базовым объемом 80 киловатт-часов.

Autocar / Тестовый прототип Ferrari Purosangue

По данным издания, первый электрокросс появится в 2024 году, а второй представят двумя годами позднее. Однако в мае директор итальянского автопроизводителя Энрико Галлиера заявлял, что первый полностью «зеленый» Ferrari поступит в продажу не ранее 2025 года и будет суперкаром.