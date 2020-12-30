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Ferrari выпустит еще два кроссовера после Purosangue 

Motor.ru 3 часа назад
Ferrari выпустит еще два кроссовера после Purosangue
Фото: © Car
Ferrari, славящаяся своими суперкарами, собирается вступить в новый для себя сегмент. Причем, по данным издания Car, в планах итальянской марки значатся не один, а сразу три кроссовера. Первенцем Ferrari станет Purosangue, который увидит свет в 2022 году, а за ним последуют еще два кроссовера с электрическими силовыми установками.
Purosangue носит внутризаводской индекс F175, а другие, пока неподтвержденные разработки, — F244 и F245. Car сообщает, что их построят на той же архитектуре, на которой базируется первый кроссовер марки — Front Mid Engine Architecture от Ferrari Roma.
Оба автомобиля могут получить полностью электрическую силовую установку, в состав которой войдут четыре независимых мотора (по одному на каждом колесе) суммарной мощностью до 619 лошадиных сил. Они будут запитываться от литий-ионной батареи с базовым объемом 80 киловатт-часов.
Autocar / Тестовый прототип Ferrari Purosangue
По данным издания, первый электрокросс появится в 2024 году, а второй представят двумя годами позднее. Однако в мае директор итальянского автопроизводителя Энрико Галлиера заявлял, что первый полностью «зеленый» Ferrari поступит в продажу не ранее 2025 года и будет суперкаром.
Что касается Ferrari Purosangue, то его разработка находится в активной фазе — кроссовер уже дважды попадался шпионам во время дорожных тестов. Purosangue, или «Чистокровный» в переводе с итальянского, получит гибридную силовую установку на базе V8, развивающую более 700 лошадиных сил. Платформа также предполагает использование моторов V6 или V12.
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Автоновости , Ferrari
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