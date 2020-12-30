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Honda прекратит поставки автомобилей на рынок РФ 

Газета.Ru 3 часа назад
Российская «дочка» японского автоконцерна Honda объявила о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на рынке России в 2022 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.
Такое решение вызвано стратегией развития бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций из-за изменений в мировой автомобильной промышленности, объяснили в компании.
Там уточнили, что послепродажное обслуживание автомобилей не прекратится.
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Кроме того, Honda сохранит свое присутствие на российском рынке мотоциклетной и силовой техники, добавили в компании.
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Автоновости , Видео , Tesla , Honda
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