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Honda прекратит поставки машин в Россию 

Мария Иванова 2 часа назад
Российская дочка Honda Motor Co объявила о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам в России с 2022 года. Об этом сообщает Reuters.
Такое решение в компании объяснили «усилиями по реструктуризации деятельности».
По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), Honda, у которой нет заводов в России (в отличие от других японцев — Toyota и Nissan), в прошлом месяце продала в стране 79 автомобилей. Это на 50 процентов меньше, чем год назад.
Продажи компании в стране с января по ноябрь снизились на 15 процентов, до 1383 автомобилей.
Autonews отмечает, что в Honda пообещали сохранить свое присутствие на российском рынке мотоциклов, силовой техники и продолжить послепродажное обслуживание машин.
Как писал «Рамблер», ранее стало известно, что Россию покинет бюджетный японский бренд Datsun. Такое решение было принято компанией в рамках оптимизации.
До декабря хэтчбеки mi-DO и седаны on-DO выпускались на конвейере «АвтоВАЗа».
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Автоновости , Видео , Nissan , Datsun , Toyota , Honda , Автоваз
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