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Российская дочка Honda Motor Co объявила о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам в России с 2022 года. Об этом сообщает Reuters.

Такое решение в компании объяснили «усилиями по реструктуризации деятельности».

По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), Honda, у которой нет заводов в России (в отличие от других японцев — Toyota Nissan ), в прошлом месяце продала в стране 79 автомобилей. Это на 50 процентов меньше, чем год назад.

Продажи компании в стране с января по ноябрь снизились на 15 процентов, до 1383 автомобилей.

Autonews отмечает , что в Honda пообещали сохранить свое присутствие на российском рынке мотоциклов, силовой техники и продолжить послепродажное обслуживание машин.

Как писал «Рамблер», ранее стало известно, что Россию покинет бюджетный японский бренд Datsun . Такое решение было принято компанией в рамках оптимизации.