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За год автомобили в России подорожали на 10% 

Newsru.com и ещё 1 2 часа назад
В 2020 году на российском авторынке подорожали практически все новые автомобили, а в среднем цены выросли на 10%. Об этом говорится в исследовании сервиса "Авто.ру", обзор которого приводит "РБК".
Если говорить об отдельных производителях, то больше всего (25%) в цене прибавили автомобили компании Mercedes-Benz, которые также стали лидерами по количеству отзывов для устранения различных дефектов. Далее в этом рейтинге идут компании Jeep (+17,1%), Nissan (+17%), BMW (16,7%) и Changan (15,5%).
Лидерство по повышению цен на отдельную модель нового автомобиля также принадлежит компании Mercedes-Benz: внедорожник Mercedes-Benz G-Class в версии с трехлитровым 249-сильным дизельным мотором (G350d) дорожал шесть раз, и в итоге по сравнению с началом года его стоимость выросла на 47%, с 7,57 млн до 11,13 млн рублей. Купе-кроссовер BMW M2 подорожал на 24,3%, Jeep Compass вырос в цене на 21,9%, а BMW X2 и X3 прибавили в цене 21,9% и 18,8% соответственно.
В массовом сегменте более чем на 10% подорожали Kia Ceed (+12,7%), Renault Duster (+11,6%), Renault Arkana (+10,8%), Kia Sportage (+10,3%) и Skoda Kodiaq (+10,2%).
Напомним, основным фактором роста цен на автомобили в 2020 году стало ослабление рубля. Кроме того, многие компании вывели на рынок обновленные версии ряда моделей, повысив цены, а ближе концу года на рынке возник дефицит многих моделей, связанный с приостановками производства и поставок из-за пандемии коронавируса.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в ноябре составили 157 580 штук. Этот показатель вырос на 5,9% по сравнению с ноябрем 2019 года. По итогам 11 месяцев 2020 года продажи составили 1 346 351 машину, сократившись на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Комментарии 2
Автоновости , Видео , Jeep , Nissan , Renault Duster , Kia Sportage , BMW , Kia , Jeep Compass , BMW M2 , Skoda Kodiaq , Renault , Skoda , Mercedes-Benz , РБК
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