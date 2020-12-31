За год автомобили в России подорожали на 10% 

В 2020 году на российском авторынке подорожали практически все новые автомобили, а в среднем цены выросли на 10%. Об этом говорится в исследовании сервиса "Авто.ру", обзор которого приводит "РБК"

Если говорить об отдельных производителях, то больше всего (25%) в цене прибавили автомобили компании Mercedes-Benz , которые также стали лидерами по количеству отзывов для устранения различных дефектов. Далее в этом рейтинге идут компании Jeep (+17,1%), Nissan (+17%), BMW (16,7%) и Changan (15,5%).

Лидерство по повышению цен на отдельную модель нового автомобиля также принадлежит компании Mercedes-Benz: внедорожник Mercedes-Benz G-Class в версии с трехлитровым 249-сильным дизельным мотором (G350d) дорожал шесть раз, и в итоге по сравнению с началом года его стоимость выросла на 47%, с 7,57 млн до 11,13 млн рублей. Купе-кроссовер BMW M2 подорожал на 24,3%, Jeep Compass вырос в цене на 21,9%, а BMW X2 и X3 прибавили в цене 21,9% и 18,8% соответственно.

Напомним, основным фактором роста цен на автомобили в 2020 году стало ослабление рубля. Кроме того, многие компании вывели на рынок обновленные версии ряда моделей, повысив цены, а ближе концу года на рынке возник дефицит многих моделей, связанный с приостановками производства и поставок из-за пандемии коронавируса.