Bugatti соберет 60 гиперкаров Chiron Pur Sport 

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Производитель анонсировал новый Bugatti Chiron версии Pur Sport. Данная вариация очень маневренная и способна максимально динамично проходить повороты.

Чтобы повысить прижимную силу, гиперкар получил переработанную лицевую часть. Авто имеет новое фиксированное антикрыло и большой диффузор. В сравнении со стандартной вариацией Chiron, масса машины была уменьшена на 50 килограмм. При этом центр тяжести был спущен ещё ниже.

Восьмилитровая силовая установка W16 генерирует 1 500 лошадиных сил (1 600 Нм). По заявлению специалистов, эластичность силового агрегата была улучшена на 40 процентов. Вариация Pur Sport способна разгоняться до 350 км/час.

Авто комплектуется новой системой стабилизации, перенастроенной подвеской с более жесткими пружинами, другим титановым выпуском, «аэродинамическими» колесами, улучшенной вентиляцией автомобильных тормозных дисков и резиной Cup 2 R, позволяющей осуществлять «экстремальное сцепление с дорогой».

Транспортное средство похвастается новым режимом работы ездовой электроники типа Sport+. Версию Chiron Pur Sport начнут производить во 2-ой половине текущего года. В общем планируют собрать шестьдесят единиц авто по 3 000 000 евро (258 000 000 руб.).