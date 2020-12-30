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Bugatti соберет 60 гиперкаров Chiron Pur Sport 

Car.ru 3 часа назад
Bugatti соберет 60 гиперкаров Chiron Pur Sport
Фото: Car.ru
Производитель анонсировал новый Bugatti Chiron версии Pur Sport. Данная вариация очень маневренная и способна максимально динамично проходить повороты.
Чтобы повысить прижимную силу, гиперкар получил переработанную лицевую часть. Авто имеет новое фиксированное антикрыло и большой диффузор. В сравнении со стандартной вариацией Chiron, масса машины была уменьшена на 50 килограмм. При этом центр тяжести был спущен ещё ниже.
Восьмилитровая силовая установка W16 генерирует 1 500 лошадиных сил (1 600 Нм). По заявлению специалистов, эластичность силового агрегата была улучшена на 40 процентов. Вариация Pur Sport способна разгоняться до 350 км/час.
Авто комплектуется новой системой стабилизации, перенастроенной подвеской с более жесткими пружинами, другим титановым выпуском, «аэродинамическими» колесами, улучшенной вентиляцией автомобильных тормозных дисков и резиной Cup 2 R, позволяющей осуществлять «экстремальное сцепление с дорогой».
Транспортное средство похвастается новым режимом работы ездовой электроники типа Sport+. Версию Chiron Pur Sport начнут производить во 2-ой половине текущего года. В общем планируют собрать шестьдесят единиц авто по 3 000 000 евро (258 000 000 руб.).
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Автоновости , Bugatti Chiron , Bugatti
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