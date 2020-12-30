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Nissan показала салон нового кроссовера Kicks Autech 

runews24.ru 54 минуты назад
Nissan показала салон нового кроссовера Kicks Autech
Фото: из открытых источников
Японская компания Nissan показала салон нового кроссовера Kicks Autech.
Не так давно в Сети появились первые фото новинки. На снимках видно, что кроссовер отличается от серийных автомобилей бамперами, горизонтальными светодиодными ДХО, фирменным цветом кузова рядом других деталей.
Теперь же японский производитель показал салон Kicks Autech. Там все осталось, как и прежде за исключением использованных материалов — они более качественные, а также цветовой гаммы. Новинка получила фирменный черно-синий салон, кожаную отделку передней панели и руля.
Напомним, премьера обновленного Nissan Kicks Autech состоится в январе 2021 года.
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Автоновости , Nissan
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