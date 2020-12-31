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Видео с датой ухода Honda с российского рынка 

Вадим Дроздов 1 час назад
30 декабря компания Honda объявила, что уйдет с российского рынка в течение 2022 года. Уход с российского рынка компания объясняет пересмотренной стратегией развития автомобильного бизнеса: производитель реструктуризирует свои глобальные операции на фоне изменений в глобальной автоиндустрии. При этом после 2022 года «Хонда Мотор РУС» продолжит заниматься послепродажным обслуживанием автомобилей. Кроме того, в России по-прежнему будет продаваться мотоциклетная и силовая техника японской марки.
В последние годы российский модельный ряд «Хонды» планомерно сокращался. На сегодняшний день в нем остались только кроссоверы CR-V и Pilot. За 11 месяцев 2020 года Honda реализовала в стране лишь 1 383 машины.
Автоновости , Видео , Honda
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