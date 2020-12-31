Редкий BMW M3 появился в продаже 

В рамках онлайн-аукциона Bring a Trailer (США) на продажу выставлена довольно редкая для американского рынка модель BMW M3 из лимитированной серии 30 Jahre Edition. Всего немецкая компания-производитель выпустила полтысячи экземпляров этого авто и из них 150 были проданы на территории США.

На американском рынке BMW M3 из спецсерии 30 Jahre Edition появился около 4-х лет назад. Тогда для покупки были доступны две вариации — с шестидиапазонной «механикой» и КПП с двумя сцеплениями. Стоимость первой составляла 83,25 тыс. долларов, что эквивалентно 6,15 млн руб., второй — 86,15 тыс. долларов, или 6,36 млн руб.

Выставленный на продажу BMW M3, сошедший с конвейера в 2017 году, относится ко второй вариации. Под капотом авто оснащено твин-турбо двигателем, рабочим объёмом 3 литра, генерирующим 444 «лошади» при крутящем моменте 550 Нм. В ходе торгов цена авто пока поднялась до 35 тысяч долларов (2,58 млн руб.), но, вероятно, это ещё не финальная стоимость, потому как ставки потенциальные покупатели могут делать в течение следующих 4-х дней.

Редкий BMW M3 в специсполнении может похвастаться кожаной отделкой салона, креслами с функцией подогрева, эмблемами на «приборке», подголовниках и дверных порогах, «отсылающими» к наименованию специальной серии. Шильдики 30 Jahre Edition присутствуют также в экстерьере. В число оснащения авто вошла система контроля устойчивости, мониторинга «слепых зон», автоуправления дальним светом, камеры обзора, масса других опций и функций.