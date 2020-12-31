Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶

Audi и Volkswagen отзовут в России более 120 автомобилей 

Авторадио и ещё 1 3 часа назад
Audi и Volkswagen отзовут в России более 120 автомобилей
Фото: Reuters
В России компании Audi и Volkswagen отзовут для ремонта 127 автомобилей, реализованных в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта. Речь идет о кроссоверах Audi Q3 и хетчбэках Volkswagen Golf.
На такие машины на заводе-изготовителе были установлены бракованные педали тормоза, которые могут сломаться во время эксплуатации автомобилей, отметили в пресс-службе.
Дилеры марок проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить авто о в ближайший дилерский центр для проведения бесплатных ремонтных работ.
Видео дня. Honda назвала дату ухода с российского рынка
Авторадио: последние новости
Россиянам разрешат обжаловать штрафы за нарушение ПДД онлайн Россиянам разрешат обжаловать штрафы за нарушение ПДД онлайн В праздничные дни столичная ГИБДД усилит контроль за нетрезвыми водителями В праздничные дни столичная ГИБДД усилит контроль за нетрезвыми водителями Наличие транспондера даст скидку для проезда по первому и четвертому пусковому комплексу ЦКАД Наличие транспондера даст скидку для проезда по первому и четвертому пусковому комплексу ЦКАД
Автоновости , Audi Q3 , Volkswagen Golf , Audi , Volkswagen
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
01:54
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
Автоновости
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
00:14
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
ДТП
Видео подробностей массового самовозгорания авто
02:41
Видео подробностей массового самовозгорания авто
Автоновости
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
01:04
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
ДТП
Смертельное ДТП под Новосибирском попало на видео
00:49
Смертельное ДТП под Новосибирском попало на видео
ДТП
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
00:55
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
ДТП
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
01:38
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
Тест-драйвы
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
00:21
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
ДТП
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
00:33
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение