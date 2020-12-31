Audi и Volkswagen отзовут в России более 120 автомобилей 

В России компании Audi и Volkswagen отзовут для ремонта 127 автомобилей, реализованных в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта. Речь идет о кроссоверах Audi Q3 и хетчбэках Volkswagen Golf.
На такие машины на заводе-изготовителе были установлены бракованные педали тормоза, которые могут сломаться во время эксплуатации автомобилей, отметили в пресс-службе.
Дилеры марок проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить авто о в ближайший дилерский центр для проведения бесплатных ремонтных работ.