Audi и Volkswagen отзовут в России более 120 автомобилей 

На такие машины на заводе-изготовителе были установлены бракованные педали тормоза, которые могут сломаться во время эксплуатации автомобилей, отметили в пресс-службе.

Дилеры марок проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить авто о в ближайший дилерский центр для проведения бесплатных ремонтных работ.