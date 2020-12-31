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Стоимость бензина в России в 2020 году выросла на 2,6% 

Парламентская газета 4 часа назад
Стоимость бензина в России в 2020 году выросла на 2,6%
Фото: РИА Новости
Стоимость бензина в России после десяти недель стабильности с 22 по 28 декабря выросла на 0,1%. Об этом в четверг сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.
С начала года цены на бензин к 28 декабря повысились на 2,6%, что значительно ниже инфляции за текущий год (4,9%).
Цены на дизельное топливо с 22 по 28 декабря выросли на 0,1% вторую неделю подряд. С начала года цены на дизельное топливо повысились на 1,9%.
Стоимость литра бензина в среднем по стране 28 декабря составила 45,91 рубля против 45,85 рубля 21 декабря. Дизтопливо 28 декабря стоило в среднем по стране 48,74 рубля против 48,68 рубля неделей ранее.
Производство бензина в России в период с 21 по 27 декабря (по сравнению с предыдущей неделей) снизилось на 0,3% — до 743,3 тысячи тонн; выпуск дизельного топлива — на 1,4%, до более чем 1,5 миллиона тонн.
14 декабря в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин не проводил совещания по регулированию цен на бензин, поскольку ситуация на рынке топлива не вызывает беспокойства.
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Комментарии
Автоновости , Владимир Путин , Росстат , Интерфакс
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