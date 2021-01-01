Ещё
Далее:
Читайте также:
Российский фильм попал в топ лучших в мире
Российский фильм попал в топ лучших в мире Смотреть в Okko ⟶

В России вступают в силу новые правила комплектования автомобильной аптечки 

ТАСС и ещё 1 3 часа назад
Россиянам напомнили о новом составе автоаптечки
Фото: ТАСС
Новые требования к комплектации медицинскими изделиями автомобильной аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях вступили в силу в пятницу. Соответствующий документ был подписан министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Нововведения предусматривают, что водители могут сами укомплектовывать аптечку, а не покупать уже готовую.

"С 1 января 2021 года водители не обязаны будут покупать готовые автомобильные аптечки, а смогут укомплектовать их сами в соответствии с перечнем, приведенным в приказе Минздрава России. При этом аптечки, произведенные и укомплектованные до этой даты, смогут продаваться и использоваться до окончания срока годности входящих в них медицинских изделий, но не позднее 31 декабря 2024 года", — пояснили в пресс-службе Минздрава.

В новый состав аптечки должны входить не менее двух медицинских нестерильных масок, медицинских перчаток размером не менее М, не менее одного устройства для проведения искусственного дыхания, жгут кровоостанавливающий, не менее четырех марлевых медицинских бинтов размером от 5 м на 10 см и трех бинтов размером от 7 м на 14 см. Также должны присутствовать медицинские марлевые стерильные салфетки и лейкопластырь рулонный фиксирующий размером не менее 2 на 500 см. Кроме того, в аптечку должны выходить ножницы, инструкция по оказанию первой помощи и футляр.

"По истечению сроков годности медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, или в случае их использования аптечку необходимо пополнить. Не допускается использование медизделий в случае нарушения их стерильности, а также повторное использование медизделий, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями", — говорится в пояснительной записке к документу.

В Минздраве уверены, что изменение требований к комплектации аптечек не вызовет неудобств у потребителей, а также позволит им самостоятельно приобрести необходимые медицинские изделия и пополнять автомобильную аптечку по мере необходимости.
Видео дня. Honda назвала дату ухода с российского рынка
ТАСС: последние новости
Власти Москвы призвали агрегаторов такси не завышать цены на поездки в праздники Власти Москвы призвали агрегаторов такси не завышать цены на поездки в праздники Пробки в Москве достигли девяти баллов в последний понедельник 2020 года Пробки в Москве достигли девяти баллов в последний понедельник 2020 года Enel X видит перспективы развития заправок для электрокаров на юге России Enel X видит перспективы развития заправок для электрокаров на юге России
Комментарии
Автоновости , Михаил Мурашко , Минздрав РФ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
01:54
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
Автоновости
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
00:14
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
ДТП
Видео подробностей массового самовозгорания авто
02:41
Видео подробностей массового самовозгорания авто
Автоновости
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
01:04
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
ДТП
Смертельное ДТП под Новосибирском попало на видео
00:49
Смертельное ДТП под Новосибирском попало на видео
ДТП
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
00:55
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
ДТП
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
01:38
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
Тест-драйвы
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
00:21
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
ДТП
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
00:33
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение