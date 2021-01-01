Россиянам напомнили о новом составе автоаптечки

Новые требования к комплектации медицинскими изделиями автомобильной аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях вступили в силу в пятницу. Соответствующий документ был подписан министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Нововведения предусматривают, что водители могут сами укомплектовывать аптечку, а не покупать уже готовую.

"С 1 января 2021 года водители не обязаны будут покупать готовые автомобильные аптечки, а смогут укомплектовать их сами в соответствии с перечнем, приведенным в приказе Минздрава России. При этом аптечки, произведенные и укомплектованные до этой даты, смогут продаваться и использоваться до окончания срока годности входящих в них медицинских изделий, но не позднее 31 декабря 2024 года", — пояснили в пресс-службе Минздрава.

В новый состав аптечки должны входить не менее двух медицинских нестерильных масок, медицинских перчаток размером не менее М, не менее одного устройства для проведения искусственного дыхания, жгут кровоостанавливающий, не менее четырех марлевых медицинских бинтов размером от 5 м на 10 см и трех бинтов размером от 7 м на 14 см. Также должны присутствовать медицинские марлевые стерильные салфетки и лейкопластырь рулонный фиксирующий размером не менее 2 на 500 см. Кроме того, в аптечку должны выходить ножницы, инструкция по оказанию первой помощи и футляр.

"По истечению сроков годности медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, или в случае их использования аптечку необходимо пополнить. Не допускается использование медизделий в случае нарушения их стерильности, а также повторное использование медизделий, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями", — говорится в пояснительной записке к документу.

В Минздраве уверены, что изменение требований к комплектации аптечек не вызовет неудобств у потребителей, а также позволит им самостоятельно приобрести необходимые медицинские изделия и пополнять автомобильную аптечку по мере необходимости.