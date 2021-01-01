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Nissan сократит свою сеть продаж в Европе в 2021 году 

Прайм и ещё 2 3 часа назад
Nissan сократит сеть продаж в Европе в 2021 году
Фото: Nissan
Японский автогигант Nissan в формате плана по реструктуризации бизнес-модели в наступившем 2021 году намерен отказаться от своей сети продаж в ряде стран Европы, сообщает портал Nasdaq со ссылкой на газету Yomiuri.
Планируется, что автоконцерн сохранит свою работу в Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, а также в странах Северной Европы.
Что касается других европейских государств, то продажи продукции Nissan будут осуществляться через сеть продаж французского концерна Renault.
Напомним, что в ноябре 2020 года концерн Nissan отчитался об убытках в размере 330 миллиардов иен (порядка $3,1 миллиарда) по итогам первой половины текущего финансового года. Для улучшения финансовой ситуации Nissan рассказал о планах уменьшить свои фиксированные затраты, а также улучшить качество продаж, сфокусировавшись на розничной сфере.
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Автоновости , Nissan , Renault
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